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Лига чемпионов

«Ювентус» рискует потерять одного из полузащитников до конца сезона

23 Февраля 2022 • 08:20 Комментировать
Вильярреал
1:1
Ювентус
окончен

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ювентусом» полузащитник туринского коллектива Уэстон Маккенни получил серьезное повреждение.

Как информируют журналисты Football-Italia, американский футболист был заменен по ходу встречи из-за перелома двух плюсневых костей левой стопы. В связи с этой травмой 23-летний полузащитник выбыл из строя минимум на два месяца. Не исключен вариант, при котором Уэстон больше не сыграет в текущем сезоне.

Добавим, что матч в Испании завершился вничью со счетом 1:1. Ответная встреча состоится в Турине 16 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Уэстон Маккенни
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