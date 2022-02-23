«Вильярреал» был сильнее»: Парехо недоволен ничьей с «Ювентусом»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский «Вильярреал» на своем поле принимал туринский «Ювентус». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Своим мнением по этому результату поделился полузащитник «жёлтой субмарины» Даниэль Парехо, отметившийся забитым мячом.

«Вильярреал» доминировал в первой половине встречи и заслуживал выиграть этот матч. Не скажу, что доволен итоговым счетом. Думаю, мы были сильнее соперника. Если кто-то и должен был победить в этой встрече, то это «Вильярреал», - передает слова Парехо пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Ювентус» - «Вильярреал» состоится в Турине 16 марта.