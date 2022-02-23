«Ювентус» продлил безвыигрышную серию в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» на выезде сыграл против испанского «Вильярреала». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Гости первыми открыли счет в матче, но не сумели сохранить преимущество.

Стоит отметить, что «старая синьора» не смогла выиграть в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов уже в пятый раз подряд. До этого «бьянконери» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), а в матчах с «Атлетико» (0:2), «Лионом» (0:1) и «Порту» (1:2) и вовсе потерпели поражения.

Ответный поединок между «Ювентусом» и «Вильярреалом» пройдет 16 марта в Италии.