​Аллегри призывает поддержать Влаховича

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри призывает поддержать Душана Влаховича, столкнувшегося с давлением после перехода в туринский клуб.

«Завтра Влахович дебютирует в Лиге чемпионов. Мы не можем оказывать на него всё давление. Нужно его поддержать, и я должен защитить его, как ранее защищал игроков с небольшим опытом.

Это не только технический, но и психологический вопрос. Впервые он прочитал целую страницу в газете о том, почему он не забил в матче. Раньше такого никогда не было», - рассказал Аллегри журналистам в понедельник.

«Ювентус» сыграет в гостях у «Вильярреала» во вторник, 22 февраля.