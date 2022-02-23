Эмери оценил игру Влаховича

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанским «Вильярреалом» и туринским «Ювентусом» завершился вничью со счетом 1:1. Единственный гол в составе «старой синьоры» забил новичок команды Душан Влахович.

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился мнением об игре сербского нападающего.

«Именно такие футболисты и делают разницу. Душан забил на первой же минуте и мог еще поразить наши ворота. Было нелегко сдерживать его на протяжении всей встречи. Но по итогу нам удалось выключить их атаку из игры», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок состоится в Италии 16 марта.