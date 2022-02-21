​Бонуччи и Пеллегрини тренируются в общей группе, Рабио получил ушиб

«Ювентус» готовится к вторничному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала». В понедельник утром защитники Леонардо Бонуччи и Лука Пеллегрини тренировались с командой, о чём сообщает Football Italia. Напомним, что Бонуччи пропустил пятничное дерби против «Торино», а Пеллегрини был заменён в перерыве из-за болезненного удара.

Отмечается, что ушиб на тренировке получил Адриен Рабио. Француз прихрамывал, и его состояние будет оцениваться.

Матч «Вильярреал» - «Ювентус» стартует 22 февраля в 23:00 по московскому времени. Ответная игра пройдёт в Италии в марте.