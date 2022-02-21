​Эмери – о матче с «Ювентусом»: «Нужно не думать, а действовать»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери дал комментарий перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Мы должны не думать, а действовать. Перед нами «Ювентус», ответы мы найдём в анализе соперника. Они фавориты, и они чувствуют, что если будут играть на своём лучшем уровне, то пройдут дальше. Нам нужно смирение и уважение.

Отмена правила гостевого гола не даёт преимущества ни одной из команд. Просто раньше выездные голы стоили больше, а теперь нет. Что нам нужно делать? Побеждать», - высказался Эмери на пресс-конференции.

Первый матч между «Вильярреалом» и «Ювентусом» стартует 22 февраля в 23:00 по московскому времени.