Футболисты «Реала» в ответном матче с «ПСЖ» ни разу не сфолили на Месси

Мадридский «Реал» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов разобрался с «ПСЖ» со счётом 3:1 и вышел в следующий раунд.

Очередной не самый выдающийся матч провёл Лионель Месси. Аргентинский форвард не сумел отметиться забитым мячом. Стоит отметить, что футболисты «Реала» во втором поединке ни разу не сфолили на Месси. На Неймаре «сливочные» нарушили правила четыре раза, а на Мбаппе - дважды.

Напомним, что все три мяча в составе мадридского клуба забил Карим Бензема, который стал самым возрастным автором хет-трика в плей-офф Лиги чемпионов.