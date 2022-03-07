Анри: «Месси пережил эмоциональное потрясение»

Бывший французский нападающий Тьерри Анри поделился мнением о положении Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Люди говорят, что в «ПСЖ» для Месси созданы все условия, но всё не так просто. Он плакал, уходя из «Барселоны». Этот шаг явно не входил в его планы. Подобные события приводят к эмоциональному потрясению, – комментирует Анри карьерные обстоятельства бывшего одноклубника. – Когда я перебрался из «Арсенала» в «Барсу», мне потребовался год, чтобы почувствовать себя хорошо», – добавил француз.

34-летний аргентинец, пришедший в «ПСЖ» в августе на правах свободного агента, забил 7 голов в 24 матчах за новый клуб во всех турнирах. Также на счету Месси 11 результативных передач.