Месси впервые за 15 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов

Опытный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси впервые за 15 лет не сумел отметиться забитым мячом в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

Парижская команда в 1/8 финала по сумме двух матчей уступила мадридскому «Реалу» и закончила своё выступление в самом престижном клубном турнире Европы. Лионель не забил в плей-офф впервые за 15 лет. Последний раз подобное произошло в сезоне 2006/2007, когда каталонский клуб с Месси в составе в 1/8 финала уступил английскому «Ливерпулю» по сумме двух встреч.

Напомним, что в ответном поединке «ПСЖ» уступил «Реалу» со счётом 1:3.