Мбаппе окончательно решил перейти в «Реал»

Семья Мбаппе решила, что «Реал» наилучший вариант для продолжения карьеры.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вместе с семьёй убедились, что продолжение карьеры француза в «Реале» будет наилучшим вариантом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, пробыв в Мадриде два дня, куда «ПСЖ» приехал на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1), Мбаппе и его семья прониклись городом и атмосферой на «Сантьяго Бернабеу».

Сам Мбаппе почувствовал себя как дома. Его поддерживали все, от болельщиков «Реала», до футболистов и сотрудников «сливочных».

Напомним, 23-летнего француза, чей контракт истекает в конце сезона, активно сватают в Мадрид.

В текущем сезоне нападающий провёл 35 матчей во всех турнирах за «ПСЖ», в которых забил 25 мячей и отдал 17 голевых передач.