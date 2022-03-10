Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Бывший защитник «Реала»: «Футболисты «ПСЖ» задрожали. Мадрид мог забивать больше»

10 Марта 2022 • 14:52 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Бывший защитник «Реала» Иван Кампо поделился своими впечатлениями от победы мадридской команды в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов над «ПСЖ» (3:1).

«После первого гола Бензема игроки «ПСЖ» задрожали. Они начали ошибаться. «Реал мог бы забить ещё больше из-за страха, который овладел соперником», — приводит слова Кампо Marca.

Также испанец отметил великолепную игру двух футболистов «сливочных»: Луки Модрича и Карима Бензема. Не обошёл он стороной и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, назвав его воплощением элегантности.

Кампо выступал за «Реал» в сезонах 1998-2003. За свою карьеру в составе мадридского клуба он провёз 69 матчей, забив в них 1 мяч.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Марта
17:01 · Лига чемпионов
Бензема до начала матча с «ПСЖ» заявил о победе «Реала»
16:06 · Лига чемпионов
Владелец «ПСЖ» пытался ворваться в раздевалку после поражения от «Реала» 1
15:57 · Лига чемпионов
Евсеев о поражении «ПСЖ»: «Месси или Неймара надо было убирать при счете 1:0»
15:42 · Лига чемпионов
Мбаппе 15 минут общался с Бензема после поражения от «Реала» 1
15:11 · Лига чемпионов
Селюк назвал Доннарумму главным виновником вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов 1
14:52 · Лига чемпионов
Бывший защитник «Реала»: «Футболисты «ПСЖ» задрожали. Мадрид мог забивать больше»
13:43 · Лига чемпионов
Леонардо о Почеттино: «Мы не должны выбрасывать всё в мусорное ведро»
13:28 · Лига чемпионов
«Каррагер» про игру «ПСЖ» в матче с «Реалом»: «Это позор»
12:28 · Лига чемпионов
Французские журналисты поставили Доннарумме и Маркиньосу двойки за матч с «Реалом» 1
12:19 · Лига чемпионов
Журналист: «ПСЖ» готовится к матчам в TikTok и на Неделе мод
12:13 · Лига чемпионов
Почеттино: Я безумно разочарован и расстроен, но такое случается
11:59 · Лига чемпионов
Бутрагеньо: «Мбаппе – определяющий футболист, он это показал»
11:14 · Лига чемпионов
Экс-вратарь «Интера» раскритиковал Доннарумму
10:58 · Лига чемпионов
Неймар и Доннарумма чуть было не подрались после матча с «Реалом» 8
10:45 · Лига чемпионов
Бензема и Левандовски претендуют на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем