Бывший защитник «Реала»: «Футболисты «ПСЖ» задрожали. Мадрид мог забивать больше»

Бывший защитник «Реала» Иван Кампо поделился своими впечатлениями от победы мадридской команды в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов над «ПСЖ» (3:1).

«После первого гола Бензема игроки «ПСЖ» задрожали. Они начали ошибаться. «Реал мог бы забить ещё больше из-за страха, который овладел соперником», — приводит слова Кампо Marca.

Также испанец отметил великолепную игру двух футболистов «сливочных»: Луки Модрича и Карима Бензема. Не обошёл он стороной и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, назвав его воплощением элегантности.

Кампо выступал за «Реал» в сезонах 1998-2003. За свою карьеру в составе мадридского клуба он провёз 69 матчей, забив в них 1 мяч.