Месси – о шансах «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Не всегда побеждает лучшая команда»

После матча с мадридским «Реалом» звездный плеймейкер «ПСЖ» Лионель Месси оценил шансы своей команды на триумф в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Аргентинец не стал разбрасываться громкими высказываниями, но заявил, что парижанам по силу выжать максимум.

«Знаете, не всегда побеждает лучшая команда. Необходимо особое внимание уделять деталям, мы движемся в этом направлении. Как бы это не было, сильные коллективы чаще достигают своей цели. Думаю, у нас есть все для успеха. Но, это задача не из легких», - цитирует Месси RMC Sport.

Напомним, что в прошлом сезоне гранд французского чемпионата остановился на стадии полуфинала, уступив «Манчестер Сити».