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Лига чемпионов

Бензема стал самым возрастным автором хет-трика в матче Лиги чемпионов

10 Марта 2022 • 01:08 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Французский нападающий Карим Бензема исключительно хорошо провел матч своего клуба «Реал» против парижского «ПСЖ» в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме Бензема своим голевым чутьем приговорил парижан к капитуляции - он оформил хет-трик за всего лишь шестнадцать минут.

И, если вчера Роберт Левандовски стал автором самого быстрого хет-трика с начала матча Лиги чемпионов, забив три гола за двадцать три минуты, то сегодня Бензема стал самым возрастным игроком, делавшим хет-трик в матче Лиги чемпионов. Это получилось у него в возрасте 34 лет и восьмидесяти дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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окончен Реал Мадрид 3:1 ПСЖ 2.45 3.85 2.80
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