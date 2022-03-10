Бензема стал самым возрастным автором хет-трика в матче Лиги чемпионов

Французский нападающий Карим Бензема исключительно хорошо провел матч своего клуба «Реал» против парижского «ПСЖ» в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме Бензема своим голевым чутьем приговорил парижан к капитуляции - он оформил хет-трик за всего лишь шестнадцать минут.

И, если вчера Роберт Левандовски стал автором самого быстрого хет-трика с начала матча Лиги чемпионов, забив три гола за двадцать три минуты, то сегодня Бензема стал самым возрастным игроком, делавшим хет-трик в матче Лиги чемпионов. Это получилось у него в возрасте 34 лет и восьмидесяти дней.