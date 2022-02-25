Фердинанд: «ПСЖ» является фаворитом в матче против «Реала»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «ПСЖ».

«Думаю, что парижский клуб является фаворитом в игре против мадридского «Реала», - приводит слова бывшего футболиста BT Sport.

Первая встреча завершилась домашней победой «ПСЖ» со счётом 1:0, единственным голом на последних минутах матча отметился французский нападающий Килиан Мбаппе, а аргентинец Лионель Месси не реализовал пенальти.

Ответная игра состоится в среду, девятого марта, стартовый свисток запланирован на 23:00 по московскому времени.