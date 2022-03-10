Урок юноше от мастера: Мбаппе носился и забил, но хет-трик Бензема вывел «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов

«ПСЖ» час игры в Мадриде контролировал ход матча и вёл в счёте благодаря голу Килиана Мбаппе. Однако затем Джанлуиджи Доннарумма допустил грубую ошибку, Карим Бензема счёт сравнял, а потом ещё двумя точными ударами вывел «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В среду состоялась ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Пари Сен-Жермен». Эта пара изначально считалась самой интригующей. Первая встреча не получилась яркой, и Килиан Мбаппе принёс минимальную победу парижанам лишь в компенсированное время.

«Реал» с первых минут понёсся вперёд, включив высокий прессинг и пытаясь через фланги найти слабости в обороне соперника. При этом вылазки парижан были редки, о выглядели острее. В одном из моментов Мбаппе слева оказался с глазу на глаз с Куртуа, но бельгиец парировал удар француза. Постепенно натиск «сливочных» спал, а вот вылазки гостей продолжали выглядеть опаснее. В середине первого тайма Неймар с линии штрафной бил без сопротивления, но Куртуа мяч спокойно забрал. В ответ Бензема решился на обводящий удар издали, и уже Доннарумма в красивом прыжке коснулся футбольного снаряда, выручив партнеров.

По истечении получаса игры «ПСЖ» упустил ещё один момент. Месси и Неймар сыграли в стеночку в левой зоне штрафной, и аргентинец с острого угла перебросил Куртуа, но мяч полетел не в сторону ворот, а параллельно им, а замкнуть никто из партнеров не смог. Давление парижан привело к голу Мбаппе, который ВАР отменил из-за небольшого офсайда Мендеша. В ответ Бензема головой замыкал навес с правого фланга, но Доннарумма оказался на месте. Вскоре он же вновь бил со «второго этажа» в направление дальнего угла, но на этот раз в створ не попал.

За шесть минут до конца первого тайма Мбаппе забил уже по правилам. Неймар со своей половины поля покатил мяч на ход французу по левому флангу, тот на полной скорости убежал до штрафной, и в окружении двоих защитников сильно пробил в ближний угол, а Куртуа выручить не смог.

До перерыва «ПСЖ» провёл ещё пару потенциально острых атак, но на перерыв ушёл с минимальным преимуществом. В начале второй половины мадридцы вновь старались действовать активно. Однако кроме несильного удара Винисиуса по центру в руки Доннарумме создать у хозяев не получалось. До этого Мбаппе, кстати, забил, но вновь из офсайда.

Игра шла абсолютно под контролем «ПСЖ», но по истечении часа игры гости сами себе привезли гол. Доннарумма получил мяч от партнера в своей штрафной, но промедлил. Бензема коршуном бросился на вратаря, итальянец отбросил мяч в сторону. На мяче первым оказался Винисиус, который прострелил в центр, а всё тот же Бензема расстрелял ворота. Справедливости ради, кажется, что нападающий всё же фолил на Доннарумме, но судьи посчитали иначе.

Тут же французской форвард мог оформить и дубль. После навеса Родриго слева Бензема головой пробил рядом со штангой. За семнадцать минут до конца основного времени хозяева упустили ещё один отличный сезон. Бензема смещался в центр и делал передачу направо в направление Родриго, но мяч попал в соперника и отскочил на левый угол вратарской, где совсем один был Винисиус. Однако бразилец из выгодного положения пробил выше.

Тем не менее, спустя пару минут «сливочные» всё же забили. «Реал» перехватил мяч около своей штрафной, Модрич протащил его до центра и сделал передачу налево на Винисиуса, который добежал до чужой штрафной, но бить не рискнул, а стал смещаться в центр. Казалось, бразилец затянул. Однако Винисиус сделал пас на Модрича, который элегантной передачей разрезал оборону парижан, и Бензема с близкого расстояния расстрелял Доннарумму. Стоило «ПСЖ» разыграть с центра поля, как последовала потеря, и мадридцы побежали в атаку. Маркиньос в своей штрафной неаккуратно выбил мяч у Винисиуса на линию своей штрафной, откуда Бензема с ходу пробил в угол, оформив хет-трик.

«ПСЖ» после этого пребывал в шоке, теряя мяч раз за разом. «Реал» же атаковал, пытаясь, забить ещё, чтобы снять все вопросы. В компенсированное время Месси со штрафного пробил чуть выше цели.

«Реал» стал ещё одним участником 1/4 финала Лиги чемпионов. Своего соперника мадридцы узнают лишь 18-го марта, когда в Ньоне пройдёт жеребьёвка и 1/4, и сразу 1/2 турнира.

Роман Андреев