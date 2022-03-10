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Лига чемпионов

Симеоне впечатлён игрой «Реала»

10 Марта 2022 • 20:59 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне похвалил земляков из «Реала» за отличное выступление в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридцы забили три гола в ворота «ПСЖ» и повергли в шок парижан, после первого тайма игры лидировавших с общим преимуществом в два мяча.

- Я смотрел матч и это был восхитительный камбэк. Еще раз мадридский «Реал», на своем поле и при своих фанатах, показал, что он значит в европейском футболе. Браво!, - цитирует Симеоне ITASportPress.

Мадридский «Реал» побеждал в Лиге чемпионов/Кубке чемпионов тринадцать раз, в последний раз это случилось в 2018 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Диего Симеоне
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