Симеоне впечатлён игрой «Реала»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне похвалил земляков из «Реала» за отличное выступление в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридцы забили три гола в ворота «ПСЖ» и повергли в шок парижан, после первого тайма игры лидировавших с общим преимуществом в два мяча.

- Я смотрел матч и это был восхитительный камбэк. Еще раз мадридский «Реал», на своем поле и при своих фанатах, показал, что он значит в европейском футболе. Браво!, - цитирует Симеоне ITASportPress.

Мадридский «Реал» побеждал в Лиге чемпионов/Кубке чемпионов тринадцать раз, в последний раз это случилось в 2018 году.