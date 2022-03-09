Карим Бензема проведёт свой 500-й матч в старте за «Реал»

Поединок Лиги чемпионов станет юбилейным для французского нападающего мадридского «Реала».

Сегодняшнее появление Бензема в стартовом составе «сливочных» против «ПСЖ» станет 500-м для француза за клуб. Ранее эта отметка покорилась только одному иностранному игроку «Реала» – бразильцу Роберто Карлосу, на счету которого 524 выхода в старте во всех соревнованиях.

В общей сложности Карим Бензема провёл за «Реал» 591 матч, в которых отметился 306 голами. В Лиге чемпионов 34-летний форвард отыграл 117 матчей за мадридцев, отличившись 64 раза.