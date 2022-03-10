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Лига чемпионов

Почеттино: Я безумно разочарован и расстроен, но такое случается

10 Марта 2022 • 12:13 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино в разговоре с журналистами не скрывал разочарования после вылета своей команды из Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

Почеттино сказал, что на протяжении часа его подопечные полностью владели инициативой, но всё решили десять минут, когда парижане совершили слишком много ошибок. Маурисио отметил, что он безумно разочарован и расстроен, но такое случается. Тренер добавил, что ему жаль, что «ПСЖ» пока не может победить в Лиге чемпионов.

Напомним, что в ответном матче «ПСЖ» проиграл «Реалу» со счётом 1:3 и закончил своё выступление в самом престижном клубном турнире Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Лига Чемпионов Маурисио Почеттино
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