Рамос пропустит встречу «ПСЖ» с «Реалом»

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, прошлым летом перешедший в «ПСЖ», не сыграет против своего прежнего клуба. В среду «ПСЖ» предстоит схлестнуться с «Реалом» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, но Рамос выйти на газон столь знакомого ему стадиона не сможет из-за травмы голени.

Пока что он тренируется по индивидуальной программе, и вряд ли стоит ожидать его возвращения на поле раньше, чем через неделю-другую. Но он хотя бы сможет помочь своей команде ценными советами по поводу «Реала» - надежду на это не так давно выражал главный тренер парижского клуба Маурисио Почеттино.