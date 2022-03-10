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Мбаппе нарушил молчание после вылета «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов

10 Марта 2022 • 23:45 Комментировать (1)
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Килиан Мбаппе нарушил молчание после вылета «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов.

«Это сложный момент. Лига чемпионов была прекрасной целью, но мы потерпели неудачу. Сезон еще не закончился, и что бы ни случилось, мы будем вместе до последней игры сезона», — написал он на своей странице в Инстаграм.

Также нападающий поблагодарил всех болельщиков, которые приехали на этот матч, чтобы поддержать команду.

Мадридский «Реал» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «ПСЖ» со счетом 3:1 и вышел по сумме двух матчей в следующий круг.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
11 Марта 2022 в 00:32
Ни в какой псреал он не уйдет... Мертвый и старый Мадрид ему не нужен .. Хе..
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