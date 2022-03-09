«Реал» и «ПСЖ» объявили стартовые составы

Мадридский «Реал» будет пробовать отыграться в рамках ответного матча 1/8 финала у парижского «ПСЖ» после поражения в первой игре с минимальным счетом. Накануне игры оба тренера объявили составы своих команд. Карло Анчелотти, наставник «Реала», оставил на скамейке запасных Гарета Бэйла и Эдена Азара. В составе «ПСЖ» с самого начала сыграет тройка из Неймара, Месси и Мбаппе.

«Реал»: Куртуа. Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Асенсио, Вальверде, Винисиус Жуниор.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Мендес, Маркиньос, Кимпембе, Верратти, Данило, Паредес, Неймар, Мбаппе, Месси.