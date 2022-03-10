Журналист: «ПСЖ» готовится к матчам в TikTok и на Неделе мод

Журналист издания RMC Sport Даниэль Риоло раскритиковал футболистов «ПСЖ» за неподготовленность к ответному поединку Лиги чемпионов с «Реалом».

Риоло заявил, что футболисты «ПСЖ» готовятся к матчам в TikTok и на Неделе мод. Эксперт отметил, что в спорте самого высокого уровня важны скромность и сила духа, о которых в парижской команде уже стали забывать.

Напомним, что «ПСЖ» под руководством Маурисио Почеттино в ответном матче 1/8 финала уступил мадридскому «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел из Лиги чемпионов.