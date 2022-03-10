Экс-вратарь «Интера» раскритиковал Доннарумму

Известный бразильский экс-голкипер Жулио Сезар раскритиковал итальянского вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму за игру в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Сезар сказал, что Доннарумма в эпизоде с первым пропущенным голом допустил глупую ошибку, так как развернулся с мячом в сторону своих ворот, хотя с детства голкиперов учат так не делать. Жулио отметил, что итальянец неоправданно рисковал и был за это наказан.

Напомним, что парижский клуб в итоге уступил «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел из Лиги чемпионов.