Почеттино пообещал «свой футбол» в ответном матче против «Реала»

Наставник «ПСЖ», аргентинский специалист Маурисио Почеттино, не намерен «изобретать велосипед» и повторять ошибки Унаи Эмери пятилетней давности. Тогдашний наставник «ПСЖ» также приехал в Испанию после победы в первом матче над «Барселоной» со счетом 4:0, но выбрал сугубо оборонительную тактику, в результате чего был растоптан каталонцами. Нынешнее преимущество «ПСЖ» над «Реалом» много скромнее, и у Почеттино нет соблазна любой ценой держаться за него.

- Мы постараемся удержать преимущество, уважаем «Реал», но не боимся его. Будем играть в свой футбол. Главное - сохранять концентрацию, - считает Почеттино, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.