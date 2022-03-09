Мбаппе превзошёл по голам за «ПСЖ» Ибрагимовича

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» и вывел парижский клуб вперед по итогам первого тайма. Ранее, в парижском матче, победу своему клубу принес также именно он. Таким образом, Мбаппе забил 157-й свой мяч с момента перехода в «ПСЖ» в 2017 году. По этому показателю он превзошел шведского форварда Златана Ибрагимовича, который забил 156 голов за клуб в период с 2012 по 2016 года. Впереди них обоих лишь уругваец Эдинсон Кавани.

Следить за событиями ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» можно по ссылке на онлайн-трансляцию.