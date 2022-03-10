Французские журналисты поставили Доннарумме и Маркиньосу двойки за матч с «Реалом»

Журналисты издания L'Equipe выставили оценки футболистам «Реала» и «ПСЖ» за второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Самую высокую оценку среди всех игроков получил французский форвард «Реала» Карим Бензема, оформивший хет-трик. Лидер «королевского клуба» получил девять баллов из десяти возможных. У «ПСЖ» лучшим был Килиан Мбаппе, игру которого эксперты оценили в семь баллов. Стоит отметить, что лишь по два балла получили совершившие результативные ошибки итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма и бразильский защитник Маркиньос.

Напомним, что мадридский «Реал» одержал волевую победу над «ПСЖ» со счётом 3:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.