Хет-трик Бензема выкинул «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Второй тайм матча между «Реалом» и «ПСЖ» оказался кошмарным для гостей - если в первом тайме они смотрелись лучше и смогли выйти вперед, то затем, после ошибки Доннаруммы, пропустили сперва первый мяч, а за ним еще два.
После этого для «Реала» довести дело до победы было уже делом техники.
Протокол игры
|Реал Мадрид
|3:1
|ПСЖ
|39'Мбаппе Килиан (0:1)
|(1:1) Бензема Карим61'
|(2:1) Бензема Карим76'
|(3:1) Бензема Карим78'
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль 60' 66' (Васкес Лукас ( 66' ) • 88'Милитао Эдер•Алаба Давид•Начо Фернандес • 43'Модрич Лука•Кроос Тони 57' (Родриго ( 57') •Вальверде Федерико•Асенсио Марко 57' (Камавинга Эдуардо ( 57') •Бензема Карим•Винисиус Жуниор 44'
Доннарумма Джанлуиджи • 62'Хакими Ашраф 81' 88' (Дракслер Юлиан ( 88') •Маркиньос Маркос•Кимпембе Преснел • 83'Мендеш Нуну•Данилу Перейра 81' (Ди Мария Анхель ( 81') •Верратти Марко•Паредес Леандро 7' 71' (Гуэйе Идрисса ( 71') •Месси Лионель•Мбаппе Килиан•Неймар
09 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).