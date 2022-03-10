Хет-трик Бензема выкинул «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Второй тайм матча между «Реалом» и «ПСЖ» оказался кошмарным для гостей - если в первом тайме они смотрелись лучше и смогли выйти вперед, то затем, после ошибки Доннаруммы, пропустили сперва первый мяч, а за ним еще два.

После этого для «Реала» довести дело до победы было уже делом техники.