Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Хет-трик Бензема выкинул «ПСЖ» из Лиги чемпионов

10 Марта 2022 • 00:59 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Второй тайм матча между «Реалом» и «ПСЖ» оказался кошмарным для гостей - если в первом тайме они смотрелись лучше и смогли выйти вперед, то затем, после ошибки Доннаруммы, пропустили сперва первый мяч, а за ним еще два.

После этого для «Реала» довести дело до победы было уже делом техники.

Протокол игры  
Реал Мадрид 3:1ПСЖ
  39'Мбаппе Килиан (0:1)
(1:1) Бензема Карим61'   
(2:1) Бензема Карим76'   
(3:1) Бензема Карим78'   
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль   60'  66' (Васкес Лукас (  66'   88') Милитао ЭдерАлаба ДавидНачо Фернандес   43'Модрич ЛукаКроос Тони  57' (Родриго (  57') Вальверде ФедерикоАсенсио Марко  57' (Камавинга Эдуардо (  57') Бензема КаримВинисиус Жуниор   44'
Запасные: Йович ЛукаБэйл ГаретСебальос ДаниДиас МарианоАзар ЭденМарсело ВиераЛунин АндрейИско АларконВальехо Хесус
Доннарумма Джанлуиджи   62'Хакими Ашраф   81'  88' (Дракслер Юлиан (  88') Маркиньос МаркосКимпембе Преснел   83'Мендеш НунуДанилу Перейра  81' (Ди Мария Анхель (  81') Верратти МаркоПаредес Леандро   7'  71' (Гуэйе Идрисса (  71') Месси ЛионельМбаппе КилианНеймар
Запасные: Керер ТилоИкарди МауроМишю ЭдуарСимонс ХавиЭбимбе ЭрикДиалло АбдуДагба КолинВейналдум ДжорджиньоНавас Кейлор
09 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Реал Мадрид 3:1 ПСЖ 2.45 3.85 2.80
окончен Манчестер Сити 0:0 Спортинг Л 1.16 8.00 16.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Марта
01:24 · Лига чемпионов
У Месси ноль результативных действий в последних девяти матчах против «Реала»
01:08 · Лига чемпионов
Бензема стал самым возрастным автором хет-трика в матче Лиги чемпионов
00:59 · Лига чемпионов
Хет-трик Бензема выкинул «ПСЖ» из Лиги чемпионов
00:56 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» спокойно прошёл «Спортинг»
00:47 · Лига чемпионов
Бензема сравнялся по количеству мячей за «Реал» с ди Стефано
09 Марта
23:54 · Лига чемпионов
Мбаппе превзошёл по голам за «ПСЖ» Ибрагимовича
23:52 · Лига чемпионов
Мбаппе признался, что выучил испанский язык
23:48 · Лига чемпионов
«Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов в рекордный двадцатый раз
22:57 · Лига чемпионов
Фернандиньо проведёт свой сотый матч в Лиге чемпионов
22:47 · Лига чемпионов
Карим Бензема проведёт свой 500-й матч в старте за «Реал»
22:30 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» – «Спортинг»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
22:30 · Лига чемпионов
«Реал» Мадрид – ПСЖ: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:1
22:25 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» объявил состав на ответный матч со «Спортингом»
22:17 · Лига чемпионов
«Реал» и «ПСЖ» объявили стартовые составы
21:24 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Снимаю шляпу перед Команом!»
Все новости
Рекомендуем