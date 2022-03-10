«Позор!»: Почеттино высказался о судействе в ответном матче с «Реалом»

Аргентинский наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино в разговоре с журналистами после второго поединка с «Реалом» жёстко раскритиковал работу судейской бригады.

Почеттино заявил, что судейство в ответном матче было просто позорным. Маурисио считает, что арбитр Данни Маккели не зафиксировал фол на Доннарумме перед тем, как Карим Бензема сравнял счёт. Тренер «ПСЖ» добавил, что подобное не должно происходить в 2022 году и молчать о такой грубой ошибке он не будет.

Напомним, что «Реал» обыграл «ПСЖ» со счётом 3:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.