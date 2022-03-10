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Лига чемпионов

«Позор!»: Почеттино высказался о судействе в ответном матче с «Реалом»

10 Марта 2022 • 08:52 Комментировать (6)
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Аргентинский наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино в разговоре с журналистами после второго поединка с «Реалом» жёстко раскритиковал работу судейской бригады.

Почеттино заявил, что судейство в ответном матче было просто позорным. Маурисио считает, что арбитр Данни Маккели не зафиксировал фол на Доннарумме перед тем, как Карим Бензема сравнял счёт. Тренер «ПСЖ» добавил, что подобное не должно происходить в 2022 году и молчать о такой грубой ошибке он не будет.

Напомним, что «Реал» обыграл «ПСЖ» со счётом 3:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Лига Чемпионов Маурисио Почеттино Данни Маккели
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Комментарии (6)
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Spirit
10 Марта 2022 в 10:16
Игровой эпизод, на усмотрение судьи! ПСЖ пусть тренируется лучше)))
NOBODY
10 Марта 2022 в 09:45
а с другой камеры показали - не бил Бензема вратаря в ногу, он прыгнул перед Донаруммой - а тот сам споткнулся. мяч оказался между его и Бенза ногой, и передача не получилась....
superzina
10 Марта 2022 в 10:03
Бензема в ногу не бил , а применил хоккейный силовой прием бедром в корпус.
NOBODY
10 Марта 2022 в 10:11
сложный момент, я смотрел сейчас еще раз и замедленно - вполне вероятно, что вратарь уже заваливался......КОроче на совести судей пусть будет.....Но это не отменяет того, что вратарь вообще затянул с этим моментом - должен был избавляться от мяча намного раньше.....
И уж конечсно ОДИН гол оставлял РМ за бортом - чем потом занимался ПСЖ, после этого гола? пропустив два.....ПРичем лажали Маркиньос!!!! и другие дефы....
superzina
10 Марта 2022 в 10:39
Момент очевидный .
Нападающий в момент когда вратарь уже стоит на одной левой ,а правая в замахе для удара ( и наклон корпуса для равновесия влево ) бедром правой врезается в него и "добавляет" правой рукой .
100% фол .
superzina
10 Марта 2022 в 09:10
Тут и ВАР не нужен .
Явный фол на Доннарумме .
Главный где-то отстал , но боковой должен был , просто обязан , фиксировать нарушение .
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