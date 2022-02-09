Асенсио оценил шансы в паре «Реал» - «ПСЖ»

Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио пообщался с испанскими журналистами перед возобновлением розыгрыша Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала «королевский» клуб встретится с французским «ПСЖ».

«В нашей паре фаворит отсутствует, шансы равны. «Реалу» будет противостоять сильный соперник, но мы уверены в своих силах. Сделаем все возможное, чтобы выйти в следующий этап турнира», - передает слова полузащитника газета Marca.

Первая игра противостояния состоится в Париже 15 февраля. Ответный поединок пройдет в Мадриде 9 марта.