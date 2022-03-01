Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Рамос рискует пропустить поединок со своим бывшим клубом в Лиге чемпионов

01 Марта 2022 • 00:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
ПСЖ
2.45 3.75 2.65
09.03 23:00

Парижский «ПСЖ» готовится к ответному матчу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», однако парижане вряд ли смогут рассчитывать на залечивающего травму защитника Серхио Рамоса, перебравшегося в стан «ПСЖ» в прошлом году как раз из «Реала». Как уточняет Foot Mercato, 35-летнему Рамосу нужно дополнительное время для восстановления вследствие травмы. В текущем сезоне Рамос появляется на поле очень редко - в чемпионате он, к примеру, провел лишь четыре матча.

Встреча состоится девятого марта, в первом матче «ПСЖ» добыл победу с минимальным счетом благодаря голу Килиана Мбаппе в добавленное арбитром время.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Серхио Рамос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Марта
00:11 · Лига чемпионов
Рамос рискует пропустить поединок со своим бывшим клубом в Лиге чемпионов
27 Февраля
12:27 · Лига чемпионов
Вьештица: «Жалко, что финал Лиги чемпионов не пройдет в Петербурге»
25 Февраля
21:13 · Лига чемпионов
Фердинанд: «ПСЖ» является фаворитом в матче против «Реала»
17:40 · Лига чемпионов
Почеттино отреагировал на перенос финала Лиги чемпионов в Париж
16:20 · Лига чемпионов
РФС не поддерживает решение УЕФА о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга
15:04 · Лига чемпионов
Депутат Милонов жестко раскритиковал УЕФА за перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
14:51 · Лига Европы
Орлов: «Хорошо, что «Спартаку» разрешили играть в Лиге Европы»
14:48 · Лига чемпионов
Стало известно, куда направят деньги, выделенные на организацию финала ЛЧ в Санкт-Петербурге
13:53 · Лига чемпионов
Песков прокомментировал решение УЕФА о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга
12:41 · Лига чемпионов
СМИ: Финал Лиги чемпионов из России перенесли во Францию
08:55 · Лига чемпионов
Анри раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в матче с «Атлетико»
24 Февраля
16:15 · Лига чемпионов
УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга – Associated Press
15:34 · Лига чемпионов
Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге высказался о возможном переносе матча из России
14:45 · Лига Европы
В УЕФА заявили, что матч «Бетис» – «Зенит» будет сыгран по расписанию, как и все остальные
14:37 · Лига Европы
УЕФА созывает экстренное заседание исполкома в связи с военной операцией России на Украине
Все новости
Рекомендуем