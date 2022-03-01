Рамос рискует пропустить поединок со своим бывшим клубом в Лиге чемпионов

Парижский «ПСЖ» готовится к ответному матчу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», однако парижане вряд ли смогут рассчитывать на залечивающего травму защитника Серхио Рамоса, перебравшегося в стан «ПСЖ» в прошлом году как раз из «Реала». Как уточняет Foot Mercato, 35-летнему Рамосу нужно дополнительное время для восстановления вследствие травмы. В текущем сезоне Рамос появляется на поле очень редко - в чемпионате он, к примеру, провел лишь четыре матча.

Встреча состоится девятого марта, в первом матче «ПСЖ» добыл победу с минимальным счетом благодаря голу Килиана Мбаппе в добавленное арбитром время.