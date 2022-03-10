Бензема сравнялся по количеству мячей за «Реал» с ди Стефано

Французский нападающий Карим Бензема забил три мяча во втором тайме матча «Реала» с «ПСЖ», и по количеству забитых голов в составе мадридского клуба разом догнал легендарного Альфредо ди Стефано. Если перед матчам у французского нападающего в общей сложности было 305 голов в составе «Реала», то сейчас их стало 308.

Следующая цель Бензема - это другая легенда, выступавший под седьмым номером Рауль, который забил 323 мяча. При определенном раскладе Бензема вполне может превзойти его уже в этом сезоне.

Следить за событиями матча между «Реалом» и «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов можно по ссылке на онлайн-трансляцию.