Почеттино проиграл в «ПСЖ» 16,7% матчей

Аргентинский тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино показывает второй худший процент по победам в истории парижской команды во времена катарских владельцев.

Почеттино проиграл 12 из 72 матчей у руля парижской команды. Аргентинский специалист проиграл 16,7% матчей и показывает второй худший процент по победам в «ПСЖ» во времена катарских руководителей. Стоит отметить, что хуже парижский клуб выступал лишь под шефством Антуана Комбуаре. Напомним, что катарский фонд приобрёл «ПСЖ» в сезоне 2011/2012.

Напомним, что парижская команда в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей уступила мадридскому «Реалу».