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Мбаппе попал в итоговую заявку «ПСЖ» на ответный матч с «Реалом»

08 Марта 2022 • 13:01 Комментировать
Реал Мадрид
...
ПСЖ
2.40 3.70 2.70
09.03 23:00

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе попал в финальную заявку парижского клуба на предстоящий ответный поединок в 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Как сообщает пресс-служба парижан, 23-летний французский футболист вошёл в итоговую заявку «ПСЖ», хотя до этого на тренировке Мбаппе в столкновении с одноклубником Идриссом Гуйе получил травму левой ноги. Стоит отметить, что в заявку не попал опытный испанский защитник Серхио Рамос, который всё равно полетит вместе с командой в Мадрид.

Напомним, что в первом матче парижская команда одержала минимальную победу со счётом 1:0 как раз таки благодаря голу Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Лига Чемпионов Килиан Мбаппе
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РЕАЛ МАДРИД ПСЖ
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