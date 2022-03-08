Мбаппе попал в итоговую заявку «ПСЖ» на ответный матч с «Реалом»

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе попал в финальную заявку парижского клуба на предстоящий ответный поединок в 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Как сообщает пресс-служба парижан, 23-летний французский футболист вошёл в итоговую заявку «ПСЖ», хотя до этого на тренировке Мбаппе в столкновении с одноклубником Идриссом Гуйе получил травму левой ноги. Стоит отметить, что в заявку не попал опытный испанский защитник Серхио Рамос, который всё равно полетит вместе с командой в Мадрид.

Напомним, что в первом матче парижская команда одержала минимальную победу со счётом 1:0 как раз таки благодаря голу Мбаппе.