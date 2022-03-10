Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентомНиколаем Алексеевым прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «ПСЖ».

«За день до игры я сказал, что нельзя сбрасывать «Реал» со счетов. Многие говорили, что «сливочные» плохо сыграли против «ПСЖ» в гостях, а Париж - такая суперкоманда. Но я всегда говорю. «Реал» был, есть и будет «Реалом». Эту команду нельзя недооценивать в любом состоянии. Я предполагал, что «сливочные» выиграют с разницей в один мяч и всё будет решаться в овертайме. Но после невыразительного первого тайма «Реал» вот как сыграл во втором. Сначала была ошибка Доннаруммы, а потом Париж поплыл и «сливочные» за две минуты забили два мяча.

У «Реала» есть классные игроки, которые воспользовались ситуацией. Другая команда могла бы не воспользоваться ошибками соперника, а классные футболисты такого не прощают. Модрич и Бензема разобрались здорово. А игроки «ПСЖ» были в шоке, это было видно по их глазам, они ничего не понимали, такое бывает. Согласен, конечно же, с тем, что Бензема - один из лучших нападающих в мире. Когда он только переходил в Мадрид, я тогда ещё говорил, что он - очень сильный нападающий. Я не отказываюсь от этих слов. У каждого в игре бывают разные периоды: бывает выдающийся, а бывает средний. Сейчас Бензема - один из лучших игроков в Европе», - сказал Мостовой.