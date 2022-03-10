Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Александр Мостовой: «Игроки «ПСЖ» были в шоке, это было видно по их глазам» эксклюзив

10 Марта 2022 • 23:21 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен
Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «ПСЖ».

«За день до игры я сказал, что нельзя сбрасывать «Реал» со счетов. Многие говорили, что «сливочные» плохо сыграли против «ПСЖ» в гостях, а Париж - такая суперкоманда. Но я всегда говорю. «Реал» был, есть и будет «Реалом». Эту команду нельзя недооценивать в любом состоянии. Я предполагал, что «сливочные» выиграют с разницей в один мяч и всё будет решаться в овертайме. Но после невыразительного первого тайма «Реал» вот как сыграл во втором. Сначала была ошибка Доннаруммы, а потом Париж поплыл и «сливочные» за две минуты забили два мяча.

У «Реала» есть классные игроки, которые воспользовались ситуацией. Другая команда могла бы не воспользоваться ошибками соперника, а классные футболисты такого не прощают. Модрич и Бензема разобрались здорово. А игроки «ПСЖ» были в шоке, это было видно по их глазам, они ничего не понимали, такое бывает. Согласен, конечно же, с тем, что Бензема - один из лучших нападающих в мире. Когда он только переходил в Мадрид, я тогда ещё говорил, что он - очень сильный нападающий. Я не отказываюсь от этих слов. У каждого в игре бывают разные периоды: бывает выдающийся, а бывает средний. Сейчас Бензема - один из лучших игроков в Европе», - сказал Мостовой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Марта
00:29 · Лига чемпионов
В Аргентине разгорелись споры о будущем Месси
10 Марта
23:52 · Лига чемпионов
Экс-игрок «ПСЖ»: «Месси и Неймар – наёмники»
23:45 · Франция. Лига 1
Мбаппе нарушил молчание после вылета «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов 1
20:59 · Лига чемпионов
Симеоне впечатлён игрой «Реала»
20:10 · Лига чемпионов
Зеедорф: «Не вижу Мбаппе в «Реале» 1
20:00 · Англия. Премьер-лига
Карсон побил рекорд Лиги чемпионов
19:35 · Лига чемпионов
Сестра Неймара: «Футбол так несправедлив!»
19:25 · Лига чемпионов
Камавинга поделился эмоциями от игры с Бензема
19:12 · Лига чемпионов
Неймар опроверг информацию о драке с Доннаруммой 1
19:00 · Лига чемпионов
Гвардиола: не вижу разницы против кого играть в четвертьфинале Лиги чемпионов
17:01 · Лига чемпионов
Бензема до начала матча с «ПСЖ» заявил о победе «Реала» 1
16:06 · Лига чемпионов
Владелец «ПСЖ» пытался ворваться в раздевалку после поражения от «Реала» 2
15:57 · Лига чемпионов
Евсеев о поражении «ПСЖ»: «Месси или Неймара надо было убирать при счете 1:0» 1
15:42 · Лига чемпионов
Мбаппе 15 минут общался с Бензема после поражения от «Реала» 2
15:11 · Лига чемпионов
Селюк назвал Доннарумму главным виновником вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем