Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Капелло возложил ответственность за вылет «ПСЖ» на Доннарумму

11 Марта 2022 • 07:22 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Итальянский специалист Фабио Капелло внимательно следил за поединком своего бывшего клуба «Реал» с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Капелло считает, что ошибка Доннаруммы при первом голе надломила команду и, по сути, стала роковой для парижского клуба

- У «ПСЖ» все было в кармане, и первые пятнадцать минут второго тайма они также провели хорошо. Мне даже показалось, что они начали пижонить, но тут же были наказаны за это. Нельзя расслабляться таким образом. Не знаю, как он вернется в Париж. Ответственность за вылет - на нем, - заявил Капелло, слова которого цитирует Sky Sports.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Марта
07:22 · Лига чемпионов
Капелло возложил ответственность за вылет «ПСЖ» на Доннарумму
06:59 · Лига чемпионов
Вальдано прокомментировал триумф «Реала»
06:45 · Лига чемпионов
Касильяс посетил матч «Реала» с «ПСЖ» и поболел среди ярых фанатов клуба
06:07 · Лига чемпионов
Верратти принес извинения фанатам «ПСЖ»
01:10 · Лига чемпионов
Назначение Зидана – главная цель «ПСЖ» в межсезонье
00:29 · Лига чемпионов
В Аргентине разгорелись споры о будущем Месси
10 Марта
23:52 · Лига чемпионов
Экс-игрок «ПСЖ»: «Месси и Неймар – наёмники»
23:45 · Франция. Лига 1
Мбаппе нарушил молчание после вылета «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов 3
20:59 · Лига чемпионов
Симеоне впечатлён игрой «Реала»
20:10 · Лига чемпионов
Зеедорф: «Не вижу Мбаппе в «Реале» 1
20:00 · Англия. Премьер-лига
Карсон побил рекорд Лиги чемпионов
19:35 · Лига чемпионов
Сестра Неймара: «Футбол так несправедлив!»
19:25 · Лига чемпионов
Камавинга поделился эмоциями от игры с Бензема
19:12 · Лига чемпионов
Неймар опроверг информацию о драке с Доннаруммой 1
19:00 · Лига чемпионов
Гвардиола: не вижу разницы против кого играть в четвертьфинале Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем