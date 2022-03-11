Капелло возложил ответственность за вылет «ПСЖ» на Доннарумму

Итальянский специалист Фабио Капелло внимательно следил за поединком своего бывшего клуба «Реал» с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Капелло считает, что ошибка Доннаруммы при первом голе надломила команду и, по сути, стала роковой для парижского клуба

- У «ПСЖ» все было в кармане, и первые пятнадцать минут второго тайма они также провели хорошо. Мне даже показалось, что они начали пижонить, но тут же были наказаны за это. Нельзя расслабляться таким образом. Не знаю, как он вернется в Париж. Ответственность за вылет - на нем, - заявил Капелло, слова которого цитирует Sky Sports.