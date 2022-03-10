Спортивный директор «ПСЖ»: Надо признать свои ошибки

Спортивный директор парижской команды Леонардо высказался по поводу вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

Леонардо сказал, что после первого пропущенного мяча футболисты «ПСЖ» немного потерялись, чем «сливочные» с удовольствием воспользовались. Функционер отметил, что парижскому клубу нужно признать свои ошибки и неумение справляться со сложными ситуациями. Леонардо добавил, что парижанам нужно как можно скорее найти причины этого поражения.

Напомним, что «Реал» в ответном матче обыграл «ПСЖ» со счётом 3:1 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.