Евсеев о поражении «ПСЖ»: «Месси или Неймара надо было убирать при счете 1:0»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев порассуждал о причинах поражения «ПСЖ» от мадридского «Реала» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3). Специалист отметил просчёты наставника парижан Маурисио Почеттино, который вовремя не убрал с поля звёздных нападающих команды — что и привело к такому результату.

«Уверен, что, если бы Почеттино при счёте 1:0 заменил Месси или Неймара, которые не оборонялись вообще, «ПСЖ» прошёл бы «Реал», — заявил Евсеев в своём инстаграме.

При этом тренер понимает, как нелегко принять такое решение при работе со звёздами мирового уровня. Однако Евсеев отмечает, что в этом и заключается видение игры и готовность пойти на конфликт в интересах дела.