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Лига чемпионов

Куртуа предупредил «ПСЖ»

04 Марта 2022 • 06:57 Комментировать
Реал Мадрид
...
ПСЖ
2.50 3.75 2.60
09.03 23:00

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа предупредил «ПСЖ» о том, что путевка в четвертьфинал Лиги чемпионов без боя французам не дастся. В Париже Куртуа отразил пенальти в исполнении Месси, но на последних секундах матча Килиан Мбаппе все же пробил вратаря «Реала». Но в Испании все может быть иначе, как и пять лет назад, когда «ПСЖ» приехал в Барселону с четырьмя мячами преимущества, но проиграл 1:6.

- В этом месяце были и взлеты, и падения. Вылетели из Кубка, это было неприятно. Но в Лиге чемпионов все еще открыто. У нас было много эффектных возвращений на «Сантьяго Бернабеу», - заявил Куртуа, слова которого цитирует El Mundo Deportivo.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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РЕАЛ МАДРИД ПСЖ
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