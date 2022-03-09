Неймар верит в то, что «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов

Бразильский форвард Неймар верит в то, что в этом году «ПСЖ» все-таки сможет выиграть Лигу чемпионов после того, как в 2020 году команда проиграла в финале «Баварии». Присутствие в команде Лионеля Месси вдохновляет Неймара на дальнейшие подвиги. Он отмечает, что сейчас команда играет в схожей манере с тем, что было в «Барселоне».

- Мы играем в такой же манере. Атакуем и обороняемся. И в Париже мы играли тоже так. Но у «Реала» много хороших игроков. Будет нелегко. Но мы должны справиться, - считает Неймар, слова которого цитирует Diario Sport.

Напомним, что в первом матче «ПСЖ» переиграл «Реал» с минимальным счетом благодаря мячу Мбаппе.