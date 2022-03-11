Экс-игрок «ПСЖ» Ротен: Месси и Неймар в ответе за вылет команды из Лиги чемпионов

Экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен нашёл виновников вылета парижской команды из 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

Ротен заявил, что ответственность за поражение должны на себя взять Лионель Месси и Неймар, которые вообще ничем не запомнились, хотя они должны были в сложный момент брать инициативу на себя. Жером отметил, что у него нет претензий к некоторым футболистам, в том числе и к Килиану Мбаппе, ведь француз был единственным игроком «ПСЖ», который был опасен для «Реала» в обоих матчах.

Напомним, что парижане в итоге по сумме двух встреч уступили «Реалу» и закончили своё выступление в Лиге чемпионов.