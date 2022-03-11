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Лига чемпионов

Экс-игрок «ПСЖ» Ротен: Месси и Неймар в ответе за вылет команды из Лиги чемпионов

11 Марта 2022 • 08:58 Комментировать (1)
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен нашёл виновников вылета парижской команды из 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

Ротен заявил, что ответственность за поражение должны на себя взять Лионель Месси и Неймар, которые вообще ничем не запомнились, хотя они должны были в сложный момент брать инициативу на себя. Жером отметил, что у него нет претензий к некоторым футболистам, в том числе и к Килиану Мбаппе, ведь француз был единственным игроком «ПСЖ», который был опасен для «Реала» в обоих матчах.

Напомним, что парижане в итоге по сумме двух встреч уступили «Реалу» и закончили своё выступление в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Жером Ротен Лига Чемпионов Неймар
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Комментарии (1)
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Pitkin Ivan
11 Марта 2022 в 10:30
Давно известно, что собрать сильнейших игроков по футболу или хоккею - ещё не значит , что будет сильнейшая команда. Видимо современные тренеры и руководители клубов думают , что благодаря этим игрокам стадионы будут полные - оно так и есть , только игра команды будет -лебедь , рак и щука. А самое главное -атмосфера в команде -не приведёт к выигрышам.
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