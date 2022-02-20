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Лига чемпионов

Мбаппе набивает себе цену: Усложнил жизнь «Реалу» в противостоянии с «ПСЖ» и перестал говорить о переезде в Мадрид

20 Февраля 2022 • 08:31 Комментировать
Реал Мадрид
...
ПСЖ
2.50 3.70 2.60
09.03 23:00

«ПСЖ» всеми силами пытается убедить Мбаппе не переходить в «Реал». После того как президент клуба Нассер Аль-Хелайфи безуспешно подключал свои связи для решения данного вопроса, к Килиану обратились главные люди во Франции – действующий президент страны Эммануэль Макрон и экс-президент Николя Саркози призвали игрока продлить контракт с «ПСЖ». Это в очередной раз подтверждает, что Килиан – самый лакомый кусочек предстоящего трансферного окна. Сетевое издание «Евро-Футбол» разобралось, за счёт чего у «ПСЖ» появились шансы сохранить футболиста.

Для начала стоит разобраться, почему Килиан хочет или хотел уйти. Мбаппе считает, что «ПСЖ» должен выстраивать проект вокруг него. Представители футболиста усомнились в политике клуба после того, как в летнее трансферное окно были подписаны ветераны Лео Месси и Серхио Рамос. Кроме того, Килиан и несколько других франкоязычных игроков недовольны тем, что в первой части сезона-2021/22 у латиноамериканских игроков были привилегии – неподобающее поведение и опоздания на тренировки.

Несколько недель назад казалось, что летний переезд Килиана в Мадрид – решённый вопрос. Однако первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» дал возможность и самому Мбаппе усомниться в необходимости менять обстановку. «Реал» приехал в столицу Франции с одной целью – выжить. Карло Анчелотти выбрал глубокую оборону, понимая, что дать свободное пространство быстрым атакующим футболистам парижан сродни самоубийству. Лишь фантастическая игра вратаря Тибо Куртуа позволяла «сливочным» оставаться в игре.

Несмотря на тотальное доминирование «ПСЖ», «Реал» едва ли не удержал нулевую ничью – результат, за которым приехал. Лишь настоящий мастер мог дожать мадридский клуб – и он нашёлся у хозяев. Килиан Мбаппе поиздевался над Эдером Милитау и Лукасом Васкесом и забил победный мяч. Действия Мбаппе в данном эпизоде – вот лучшее доказательство того, почему «ПСЖ» и «Реал» буквально бьются за футболиста. Они готовы заваливать француза деньгами, лишь бы тот играл у них. «Реал» готов платить 50 млн евро в год. «ПСЖ» практически не отстаёт в данном вопросе – предлагает 45 млн после уплаты налогов. Уже сейчас очевидно, что в следующем сезоне Килиан будет самым высокооплачиваемым игроком мира.

«ПСЖ» нужно во втором матче доказать превосходство над «Реалом», чтобы появились шансы сохранить свою главную звезду. Парижанам может помочь и фактор Зинедина Зидана, который летом может сменить на посту главного тренера Маурисио Почеттино. Зизу имеет тёплые отношения с вундеркиндом, а значит молодой игрок будет прислушиваться к специалисту. «Я сосредоточен и счастлив быть в «ПСЖ», – эти слова Килиана после победного матча наверняка взволновали и боссов мадридского клуба, ведь теперь не всё так очевидно с будущим Мбаппе.

Владислав АВРАМЕНКО

 

 

 


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