Селюк назвал Доннарумму главным виновником вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов

После поражения «ПСЖ» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала» (1:3), известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о причинах неудачи парижской команды.

Всё вину за провал Селюк возложил на итальянского голкипера гостей Джанлуиджи Доннарумму

«Я считаю, что «ПСЖ» мог спокойно доводить дело до победы, однако Доннарумма сломал игру гостям. Порой он любит понтоваться, хотя в той ситуации мог сыграть спокойно. До этой ошибки вратаря у «Реала» по большому счёту и шансов-то не было», — цитирует Селюка Спорт Экспресс.

Агент не уверен был ли фол со стороны нападающего «Реала» Карима Бензема в том эпизоде, но считает, что это в любом случае никак не снимает ответственности с вратаря.