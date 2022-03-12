Главный тренер «Нанта» о «Реале»: «ПСЖ проиграли команде, которая гораздо слабее их»

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре высказался о поражении «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала» (1:3).

Специалист полагает, что соперник сильно уступал парижанам в классе. И если бы команда Маурисио Почеттино уважала «Реал», то выиграла бы со счётом 3:0.

«Если бы «ПСЖ» сыграли эту игру 10 раз, то проиграли бы лишь одну из них. Они проиграли команде, которая гораздо слабее», — приводит слова Комбуаре GFFN.

Напомним, в среду, 9 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании, «ПСЖ» уступил в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Реалу» (1:3), выбыв из борьбы за главный трофей. Это произошло, несмотря на то, что французский клуб открыл счет в матче, а первую встречу в Париже и вовсе выиграл (1:0).