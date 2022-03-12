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Лига чемпионов

Главный тренер «Нанта» о «Реале»: «ПСЖ проиграли команде, которая гораздо слабее их»

12 Марта 2022 • 14:11 Комментировать (1)
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре высказался о поражении «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала» (1:3).

Специалист полагает, что соперник сильно уступал парижанам в классе. И если бы команда Маурисио Почеттино уважала «Реал», то выиграла бы со счётом 3:0.

«Если бы «ПСЖ» сыграли эту игру 10 раз, то проиграли бы лишь одну из них. Они проиграли команде, которая гораздо слабее», — приводит слова Комбуаре GFFN.

Напомним, в среду, 9 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании, «ПСЖ» уступил в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Реалу» (1:3), выбыв из борьбы за главный трофей. Это произошло, несмотря на то, что французский клуб открыл счет в матче, а первую встречу в Париже и вовсе выиграл (1:0).  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Антуан Комбоаре
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Комментарии (1)
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Фанат ЗиЗу
12 Марта 2022 в 14:38
Что за упырь пишет эту статью. В данной паре сложно сказать кто сильнее. ПСЖ по именам интересная команда но не более того. Какой то хорошей игры от них давно не видел. Пришел Месси, Рамос думал они рвать будут а по факту не о чем. Неймар уже давно не тот, и его цена в 222 походу его испортила. Как таковой команды нет у Парижа, только имена. Что касаемо Реала, то за него мне тревожно. Реал играет ветеранами, да они хороши. Но уже пора обновить состав. Модрич, Кросс, Каземиро они шикарны но им нужна альтернативная замена. Молодеж у Реала хорошая но им нужно больше игровой практики.
Реал играет можно сказать практически тем же составом много лет. Да изменилась линия защиты,но основные лица остались теми же, и по сей день дают результат.
Так что говорить что Реал слабее глупо. Париж считал фаворитом за счёт Мбаппе.
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