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Зеедорф: «Не вижу Мбаппе в «Реале»

10 Марта 2022 • 20:10 Комментировать (1)
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Знаменитый экс-полузащитник «Реала» и «Милана» Кларенс Зеедорф не представляет Килиана Мбаппе в мадридском коллективе.

23-летний нападающий «ПСЖ», по многочисленным сообщениям СМИ, перейдёт в мадридский «Реал» с начала нового сезона.

«Я не вижу его в «Реале». Если его будут ставить на левый фланг, то придётся пожертвовать Винисиусом. Ставить Мбаппе на правый край? Может быть. Но посмотрите, как вчера играл Бензема: он понимал, что его вклад необходим команде, и оттягивался за мячом в глубину. Мбаппе этого не делает. Возможно, Килиану нужна другая среда для развития», – заявил голландец.

Вчерашний матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» завершился победой испанцев (3:1). Мбаппе забил единственный мяч своей команды, но в 1/4 финала прошли «сливочные».  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Кларенс Зеедорф Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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NOBODY
10 Марта 2022 в 20:39
хоть одно мудрое решение!!!! я всегда был против и остаюсь против трансфера этого Мбаппеее
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