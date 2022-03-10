Зеедорф: «Не вижу Мбаппе в «Реале»

Знаменитый экс-полузащитник «Реала» и «Милана» Кларенс Зеедорф не представляет Килиана Мбаппе в мадридском коллективе.

23-летний нападающий «ПСЖ», по многочисленным сообщениям СМИ, перейдёт в мадридский «Реал» с начала нового сезона.

«Я не вижу его в «Реале». Если его будут ставить на левый фланг, то придётся пожертвовать Винисиусом. Ставить Мбаппе на правый край? Может быть. Но посмотрите, как вчера играл Бензема: он понимал, что его вклад необходим команде, и оттягивался за мячом в глубину. Мбаппе этого не делает. Возможно, Килиану нужна другая среда для развития», – заявил голландец.

Вчерашний матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» завершился победой испанцев (3:1). Мбаппе забил единственный мяч своей команды, но в 1/4 финала прошли «сливочные».