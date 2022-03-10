Пети: «ПСЖ» потерял стройность и хладнокровие

Экс-футболист французской сборной Эммануэль Пети высказался по поводу вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

Пети сказал, что после ответного гола «Реала» парижский клуб потерял стройность и хладнокровие, а в действиях футболистов чувствовалось отчаяние, хотя речь идёт о топ-игроках с большим опытом. Эммануэль отметил, что он зол после вылета «ПСЖ», так как команда действовала непрофессионально.

Напомним, что по сумме двух матчей парижский клуб уступил «Реалу» и закончил своё выступление в Лиге чемпионов.