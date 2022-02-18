Анчелотти: «Критика абсолютно оправдана, в Париже мы всё сделали неправильно»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о проблемах команды в последнее время, заострив свое внимание на проигранном матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Итальянский специалист согласился с мнением, что «сливочные» выбрали плохую стратегию для противостояния с чемпионом Лиги 1.

«Критика абсолютно оправдана, в Париже мы всё сделали неправильно. Выезд выдался провальным и я должен взять на себя эту ответственность. Аргументированные комментарии заставляют меня задуматься. Мы все еще может перевернуть ход встречи», - приводит сказанные Анчелотти слова на пресс-конференции газета Sport.

Напомним, что ответный поединок с «ПСЖ» состоится в Мадриде 9 марта.