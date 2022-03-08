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Лига чемпионов

Анчелотти: «Кроос не сыграет, если будет готов на 95%»

08 Марта 2022 • 20:31 Комментировать
Реал Мадрид
...
ПСЖ
2.40 3.70 2.70
09.03 23:00

Наставник мадридского «Реала» рассказал, планирует ли выпускать Тони Крооса в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

На прошлой неделе 32-летний немец получил повреждение подколенного сухожилия, из-за которого пропустил недавний поединок чемпионата против «Сосьедада» (4:1).

«В таком матче не должны участвовать игроки, не готовые на все 100%. Это касается и Крооса: я не выпущу его, если не сочту его полностью готовым. Даже если он будет готов на 95%, он не сыграет» – заявил итальянский тренер на предматчевой пресс-конференции.

Тони Кроос провёл 29 матчей за «Реал» во всех турнирах текущей кампании, отметившись 3 голами и 3 голевыми передачами. Примечательно, что 2 из 3 голов полузащитника пришлись на поединки Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Тони Кроос
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РЕАЛ МАДРИД ПСЖ
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