Анчелотти: «Кроос не сыграет, если будет готов на 95%»

Наставник мадридского «Реала» рассказал, планирует ли выпускать Тони Крооса в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

На прошлой неделе 32-летний немец получил повреждение подколенного сухожилия, из-за которого пропустил недавний поединок чемпионата против «Сосьедада» (4:1).

«В таком матче не должны участвовать игроки, не готовые на все 100%. Это касается и Крооса: я не выпущу его, если не сочту его полностью готовым. Даже если он будет готов на 95%, он не сыграет» – заявил итальянский тренер на предматчевой пресс-конференции.

Тони Кроос провёл 29 матчей за «Реал» во всех турнирах текущей кампании, отметившись 3 голами и 3 голевыми передачами. Примечательно, что 2 из 3 голов полузащитника пришлись на поединки Лиги чемпионов.