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Лига чемпионов

Мбаппе 15 минут общался с Бензема после поражения от «Реала»

10 Марта 2022 • 15:42 Комментировать (1)
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

После завершения ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1), французский нападающие команд: Карим Бензема и Килиан Мбаппе провели 15-минутную беседу, сообщает Marca.

По информации источника, разговор проходил в одной из комнат, примыкающих к раздевалке «сливочных». Там же присутствовала мать форварда «ПСЖ».

Напомним, ранее сообщалось о желании Мбаппе перейти в «Реал».

В нынешнем сезоне Лиги 1 23-летний Мбаппе провёл 24 матча, в которых забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 160 миллионов евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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SATIR1
10 Марта 2022 в 16:16
Надеюсь, вербовка не тактильной была?))) Каримчик ему объяснил, все плюсы и минусы, на пальцах. Причём на одном) А если серьёзно, то я уже с лета 2017-го жду, не дождусь его! Когда тупой Перец прое...срал его!!! Надо было у монегасов вырывать его!!!... За любые!!!!!
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