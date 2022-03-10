Мбаппе 15 минут общался с Бензема после поражения от «Реала»

После завершения ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1), французский нападающие команд: Карим Бензема и Килиан Мбаппе провели 15-минутную беседу, сообщает Marca.

По информации источника, разговор проходил в одной из комнат, примыкающих к раздевалке «сливочных». Там же присутствовала мать форварда «ПСЖ».

Напомним, ранее сообщалось о желании Мбаппе перейти в «Реал».

В нынешнем сезоне Лиги 1 23-летний Мбаппе провёл 24 матча, в которых забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 160 миллионов евро.