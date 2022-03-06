Бывший звездный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм признался, что когда ему довелось сыграть против Лионеля Месси, он понял - пора уходить на покой. Это случилось в сезоне 2012/2013, когда Дэвид защищал цвета «ПСЖ» и схлестнулся с «Барсой» в четвертьфинале турнира.- Должен сказать, что те матчи мне понравились, и мы проиграли не по счету, а за счет гостевого гола. Но когда я увидел, как бегает Месси, то понял, что пора на покой. Мы вели в счете, на поле вышел Месси и сразу же забил, - цитирует Бекхэма издание The Sun.
Бекхэм: «Когда пришлось сыграть против Месси, я понял - пора на покой»
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